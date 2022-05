ARCHIV - Ein Fenster einer an einer Schule ist zum Lüften geöffnet. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild/Symbolbild FOTO: Christoph Schmidt Auszeichnungen Fünf Schulen für Plattdeutsch-Förderung ausgezeichnet Von dpa | 12.05.2022, 03:54 Uhr

Fünf niedersächsische Schulen haben für ihre Förderung der plattdeutschen Sprache erstmals den Ehrentitel Plattdeutsche Schule erhalten. Kultusminister Grand Hendrik Tonne (SPD) zeichnete die Schulen am Mittwoch in Lüneburg aus. „Die sogenannten kleinen Landessprachen Niederdeutsch und Saterfriesisch stehen in Niedersachsen wie kaum ein anderes Kulturgut für Authentizität, Identität und Diversität“, sagte er.