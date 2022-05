Svenja Schulze: «Es droht die schwerste Hungersnot seit dem Zweiten Weltkrieg.» Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa FOTO: Bernd von Jutrczenka Ukraine-Krieg G7 wollen drohender Versorgungskrise entgegenwirken Von dpa | 19.05.2022, 17:07 Uhr

In der Ukraine stecken Millionen Tonnen Getreide fest. Aus den Folgen des russischen Angriffskriegs könnten sich Hungersnöte ergeben - nicht nur in der Region. Die Industrienationen arbeiten an einer Lösung.