Umsturz Gabuns Militär erklärt Machtübernahme - Wahl annulliert Von dpa | 30.08.2023, 10:53 Uhr Nach Präsidentschaftswahlen in Gabun Foto: Uncredited/GABON 24/AP/dpa

Das Militär hat in einem weiteren Land in Afrika geputscht. Nach Mali, Burkina Faso und dem Niger hat nun auch weiter südlich in Gabun die Armee die Macht übernommen. Die Bevölkerung feiert.