RAF-Anschlag Gedenktafel für getöteten Rohwedder in Düsseldorf enthüllt 01.04.2022

Eine Messingtafel im Boden wird von nun an in Düsseldorf an den vor 31 Jahren getöteten Politiker Detlev Karsten Rohwedder erinnern. Sie wurde am Freitag von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und der Familie Rohwedder enthüllt, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Im Anschluss gab es einen Empfang am Rathaus, bei dem auch der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler anwesend war.