Schutzmaßnahmen Gelockerte Corona-Regeln: Zuversicht und Sorgen Von dpa | 01.04.2022, 06:42 Uhr

Maske, 3G oder 2G - dies wird in vielen Bereichen in Kürze nicht mehr verpflichtend sein. Auch wenn viele Pflichten entfallen, manche wollen an Corona-Maßnahmen zunächst weiter festhalten.