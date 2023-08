Regelung für Sonderzeichen Sachsen-Anhalt verbietet Gendersternchen an Schulen – das gilt in MV Von Jakob Patzke | 17.08.2023, 12:12 Uhr Das Land Sachsen-Anhalt hat das Gendern mit Sonderzeichen an Schulen verboten. Symbolfoto: imago images/dts Nachrichtenagentur up-down up-down

Kurz vor Schulstart hat das Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt das Gendern in Sonderzeichen an allen Schulen verboten. Welche Regelung gilt in Mecklenburg-Vorpommern?