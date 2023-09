Verkehr Generalbundesanwalt ermittelt zu Brandstiftungen bei Bahn Von dpa | 14.09.2023, 08:35 Uhr | Update vor 7 Min. Anschläge auf Bahnanlagen Foto: Bodo Marks/dpa up-down up-down

In der Nacht zu vergangenen Freitag brennen Kabelschächte an Bahnstrecken in Hamburg. Zahlreiche Fernverkehrszüge fallen aus. Wegen der besonderen Bedeutung des Falls schaltet sich nun die Bundesanwaltschaft ein.