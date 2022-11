Die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichtes gehen in Karlsruhe der Frage nach, ob die Corona-Verordnungen im Herbst 2020 rechtmäßig waren. Foto: dpa/Uli Deck up-down up-down Vorlage unzulässig Bundesverfassungsgericht schweigt zur Rechtmäßigkeit der Corona-Regeln Von dpa | 17.11.2022, 09:53 Uhr | Update vor 33 Min.

Waren die Corona-Verordnungen im Herbst 2020 rechtsmäßig? Zu dieser Frage will sich das Bundesverfassungsgericht nicht äußern. Eine Vorlage der Verfassungsrichter in Thüringen haben die Richterinnen und Richter in Karlsruhe für unzulässig erklärt.