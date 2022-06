Bei der Pfingstmesse im Petersdom kam Papst Franziskus im Rollstuhl. FOTO: Alessandra Tarantino/dpa Gerüchteküche im Vatikan brodelt Plant Papst Franziskus heimlich seinen Rücktritt? Von Stefanie Witte | 09.06.2022, 17:04 Uhr

Bereitet Papst Franziskus sich darauf vor, zurückzutreten? In Rom brodelt die Gerüchteküche. Was spricht für und was gegen die Vermutung?