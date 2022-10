Franziska Giffey Foto: Fabian Sommer/dpa/Archiv up-down up-down Berlin Giffey: Kaum noch Kapazitäten bei Flüchtlingsaufnahme Von dpa | 23.10.2022, 08:54 Uhr

Viele Geflüchtete landen in Berlin. Doch die Regierende Bürgermeisterin sieht die Hauptstadt am Rande ihrer Möglichkeiten bei der Aufnahme - und stellt Forderungen an den Bund.