Corona FOTO: Jens Kalaene RKI-Wochenbericht Gipfel von aktueller Corona-Welle wahrscheinlich erreicht Von dpa | 01.04.2022, 01:30 Uhr | Update vor 14 Min.

Die Corona-Inzidenzen in Deutschland waren zuletzt so hoch gestiegen wie noch nie zuvor in der Pandemie. Ist eine Trendumkehr im Gange? Worauf es jetzt nach RKI-Einschätzung ankommt.