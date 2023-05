Das Europagebäude in Brüssel ist der Hauptsitz des Europäischen Rates und des Rates der EU. Archivfoto: imago images/Chris Emil Janßen up-down up-down Aktion von Greenpeace Um EU-Ministertreffen zu stören: Umweltaktivisten klettern auf Dach von Europagebäude Von dpa | 25.05.2023, 11:05 Uhr

Aktivisten von Greenpeace sind am Donnerstag aufs Dach des Europagebäudes in Brüssel gestiegen, um mit Plakaten gegen ein Handelsabkommen zu protestieren. Die Aktion erinnert an einen Vorfall aus 2019.