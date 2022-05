Ein Banner der Umweltaktivisten Greenpeace mit der Aufschrift «G7: Exit Fossils Enter Peace». Foto: Frank Molter/dpa FOTO: Frank Molter G7-Treffen Greenpeace protestiert für Ausstieg aus Gas, Kohle und Öl Von dpa | 14.05.2022, 00:50 Uhr

Mit einem großen Banner mit der Aufschrift „G7: Exit Fossils, Enter Peace“ hat Greenpeace am Ostseestrand in Wangels für eine schnelle Unabhängigkeit der G7-Staaten von fossilen Energien demonstriert. In dem Ort in Schleswig-Holstein findet derzeit das Außenministertreffen der Gruppe statt. „Die Einnahmen aus Öl, Kohle und Gas finanzieren den Krieg Russlands gegen die Ukraine“, sagte Lisa Göldner, Klimaexpertin der Umweltorganisation, am Freitag. Die Emissionen aus fossiler Energie würden zudem die Klimakrise anheizen und so weitere Krisen und Konflikte befeuern.