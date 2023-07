Asylbewerber Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Umfrage Großteil für Beibehaltung des individuellen Asylrechts in EU Von dpa | 25.07.2023, 07:21 Uhr

Sollen Flüchtlinge kein individuelles Recht mehr auf Asyl in der EU haben? In Deutschland lehnt eine Mehrheit den Vorschlag des CDU-Politikers Frei ab. Die meisten Befürworter gibt es in der AfD.