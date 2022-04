Essen in der Kita FOTO: Axel Heimken Wahlkampf Grüne: Kostenfreies Kita-Essen und günstige Schulverpflegung Von dpa | 19.04.2022, 06:11 Uhr | Update vor 47 Min.

Wahlkampf-Killer wie verpflichtende „Veggie-Days“ sparen sich die Grünen in NRW. Ihre Spitzenkandidatin Neubaur hat dennoch einen klaren Plan für eine bessere Ernährung in NRW. Ihr Ziel: kostenloses Essen in der Kita und günstiges auch in allen Schulen des Landes.