ARCHIV - Ricarda Lang, Parteivorsitzende der Grünen, spricht. Foto: Carsten Koall/dpa/Archivbild FOTO: Carsten Koall Landtagswahlen Grünen-Vorsitzende: „Stehen für Regierungsbildung bereit“ Von dpa | 08.05.2022, 19:10 Uhr

Nach den ersten Prognosen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang die Bereitschaft der Grünen betont, dort erneut Regierungsverantwortung zu übernehmen. „Natürlich stehen wir jetzt für Regierungsbildung zur Verfügung“, sagte Lang am Abend im ZDF. Es gebe in Schleswig-Holstein „mehrere Wahlsieger“, sagte Lang. Die Grünen gehörten neben der CDU dazu. CDU-Ministerpräsident Daniel Günther sei aber „klarer Wahlsieger“ und entscheide deshalb über eine künftige Regierungskonstellation. „Der Ball liegt erst mal bei Daniel Günther.“