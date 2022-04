ARCHIV - Daniel Günther spricht im Landeshaus während einer Pressekonferenz. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild FOTO: Marcus Brandt Führungspolitik Günther: Bundesregierung hat keine gemeinsame Linie Von dpa | 27.04.2022, 19:39 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen Mangel an politischer Führung vorgeworfen. „Die Bundesregierung vertritt in wesentlichen Fragen keine gemeinsame Linie“, sagte Günther „Zeit online“. „Das verunsichert die Menschen in einer solchen Krise zusätzlich“, meinte der CDU-Politiker vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges.