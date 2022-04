Daniel Günther FOTO: Frank Molter Ministerpräsident Günther kritisiert Losse-Müller für Aussage zu Kita-Gebühren Von dpa | 20.04.2022, 20:45 Uhr

Ministerpräsident Daniel Günther hat den SPD-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 8. Mai, Thomas Losse-Müller, für dessen Wahlaussage zur Abschaffung der Kitagebühren kritisiert. Losse-Müller führte beim Triell von RTL Nord am Mittwoch die SPD-regierten Nachbarländer an, in denen es keine Kitagebühren gebe. „Wenn das da geht, dann geht das auch in Schleswig-Holstein“, sagte er. „Das ist möglich, das Geld ist da, das ist eine Frage von politischem Willen.“