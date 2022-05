ARCHIV - Ministerpräsident Daniel Günther geht eine Treppe hinauf. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild FOTO: Frank Molter Landtag Günther wegen Corona-Infektion weiter zu Hause Von dpa | 03.05.2022, 12:42 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist noch nicht wieder negativ auf das Coronavirus getestet worden. Ihm gehe es zwar deutlich besser, sagte Günther am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Ich bin aber noch positiv im Moment, deswegen muss ich im Moment noch zu Hause bleiben.“ Nach Angaben eines Parteisprechers soll das Ergebnis eines Schnelltests am Mittwoch darüber entscheiden, ob Günther am Mittwoch (21.00 Uhr) persönlich am TV-Triell der Spitzenkandidaten im NDR Fernsehen teilnehmen wird. Notfalls soll Günther von zu Hause zugeschaltet werden.