Landesregierung Habeck äußert sich nicht zu Regierungsbildung in NRW Von dpa | 16.05.2022, 10:09 Uhr

Vizekanzler Robert Habeck will die Ergebnisse der nordrhein-westfälischen Landtagswahl und die anstehende Regierungsbildung nicht öffentlich bewerten. Die Aufarbeitung der Wahlergebnisse würden die Parteien übernehmen, die Aufgabe liege nicht in den Ministerien, sagte der Wirtschafts- und Klimaschutzminister (Grüne) am Montag bei einem Besuch in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Magdeburg. „Die werden sich schön bedanken, wenn ich jetzt hier erkläre, was ich so im Kopp habe.“