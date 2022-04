Robert Habeck FOTO: Fabian Sommer Erneuerbare Energien Habeck: Schleswig-Holstein ist Vorbild für Energiepolitik Von dpa | 14.04.2022, 20:03 Uhr | Update vor 16 Min.

Schleswig-Holstein ist nach Überzeugung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ein Vorbild für die künftige Energiepolitik in Deutschland. Im nördlichsten Bundesland würden inzwischen 160 Prozent des Strombedarfs durch erneuerbare Energien erzeugt, sagte er am Donnerstag bei einer Wahlveranstaltung seiner Partei in Kiel. „Hätten alle Länder so agiert wie Schleswig-Holstein in den letzten zehn Jahren, wir wären nicht mehr auf Putins Energie angewiesen.“