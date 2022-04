Robert Habeck FOTO: Fabian Sommer Regierung Habeck weist Hofreiters Kritik an Scholz zurück Von dpa | 14.04.2022, 19:37 Uhr | Update vor 42 Min.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Kritik seines Parteikollegen Anton Hofreiter am Kanzleramt zurückgewiesen. Dieser hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Ukraine-Krise mangelnde Führung vorgeworfen. „Das Problem ist im Kanzleramt“, hatte der Vorsitzende des Europa-Ausschusses des Bundestags in der Sendung „RTL Direkt“ gesagt. Habeck sagte am Donnerstag am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Kiel, er sei ausdrücklich nicht einer Meinung mit Hofreiter. „Eine Regierung arbeitet gemeinsam. In Zeiten wie diesen ist es extrem wichtig, dass Deutschland sich nicht auseinanderdividieren lässt.“ Insofern finde er Hofreiters Aussage falsch.