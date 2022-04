Corona und Schule FOTO: Patrick Pleul Corona-Pandemie Hamburg lockert Maskenpflicht an Schulen Von dpa | 04.04.2022, 00:50 Uhr | Update vor 29 Min.

Hamburgs Schülerinnen und Schüler müssen ab diesem Montag im Unterricht an ihren Schreibtischen keine Corona-Maske mehr tragen. Gleiches gilt nach Angaben der Schulbehörde für Lehrkräfte und schulisches Personal, wenn sie in den Klassen einen festen Arbeitsplatz eingenommen haben. In allen anderen Bereichen, etwa in den Fluren oder beim Herumlaufen im Klassenraum gelte weiterhin die Maskenpflicht. Ebenfalls in Kraft bleibe die Pflicht, sich drei Mal pro Woche testen zu lassen und die Klassenräume alle 20 Minuten zu lüften. Zudem blieben die mobilen Luftfiltergeräte in Betrieb.