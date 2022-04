ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift «Abitur - Bitte Ruhe!» hängt im Gang eines Gymnasiums. Foto: Thomas Warnack/dpa/Symbolbild FOTO: Thomas Warnack Bildung Hamburgs angehende Abiturienten starten in Prüfungen Von dpa | 27.04.2022, 02:04 Uhr

Hamburgs angehende Abiturienten starten am Mittwoch in die schriftlichen Prüfungen. Den Anfang macht das Fach Deutsch, gefolgt von den Fremdsprachen. Die Mathematik-Prüfung ist nach Angaben der Schulbehörde dann für den 3. Mai vorgesehen. Den Abschluss bildet das Fach Philosophie am 11. Mai. Danach folgen zwischen dem 21. und 29. Juni die mündlichen Prüfungen.