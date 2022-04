Hubertus Heil FOTO: Bernd von Jutrczenka Bundesarbeitsminister Heil besucht Flüchtlingsunterkünfte für Ukrainer Von dpa | 01.04.2022, 03:34 Uhr | Update vor 1 Std.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will am Freitag in seinem Wahlkreis in Niedersachsen zwei Flüchtlingsunterkünfte besuchen, in denen Menschen aus der Ukraine untergebracht sind. Er reist dafür zunächst nach Groß Lafferde im Landkreis Peine und dann nach Ehra-Lessien im Landkreis Gifhorn. In den Unterkünften will sich der Minister bei ehrenamtlichen und hauptberuflichen Helfern über die jeweilige Situation und Konzepte informieren. Er will auch mit den Geflüchteten selbst sprechen.