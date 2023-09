Insgesamt gibt es so viel Staatsgeld für die Wirtschaft wie nie zuvor. Ist das auf Dauer der richtige Weg?

Das kann nur übergangsweise sein. Der Vorwurf, ich als Finanzminister würde zu wenig Investitionen erlauben, trifft aber offensichtlich nicht zu. Die Finanzhilfen konzentrieren sich zu knapp 90 Prozent auf Bereiche, die für Klimaschutz und Energieeffizienz entscheidend sind. Das ist erforderlich, damit unser Land gut durch die Modernisierung kommt. Mir ist wichtig, dass Finanzhilfen befristet sind und es dabei nicht zu einer Vorfestlegung auf bestimmte Technologien kommt, sondern dass es weiter einen marktwirtschaftlichen Wettbewerb um die besten Lösungen gibt.

Bei der Kabinettsklausur der Bundesregierung sicherten Finanzminister Christian Lindner (FDP), Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Wachstumsimpulse für die Wirtschaft zu.

Nächste Woche berät der Bundestag über den Haushalt. Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft zufolge müssten Sie bis 2027 60 Milliarden Euro einsparen, um die Schuldenbremse einzuhalten. Wie wollen Sie das hinkriegen?

Die Zahlen des Instituts kann ich so nicht bestätigen. Eines habe ich allerdings bereits mehrfach gesagt: Das Jahrzehnt der Verteilungspolitik ist beendet, es muss ein Jahrzehnt des Erwirtschaftens folgen. In jedem der kommenden Jahre haben wir einen Handlungsbedarf von fünf Milliarden Euro zusätzlicher Einsparungen ausgewiesen. Mehrausgaben kann es also nur geben, wenn es Gegenfinanzierungen gibt.

Kindergrundsicherung, höheres Bürgergeld und das Wachstumschancengesetz von Ihnen verursachen jährliche Mehrkosten in Milliardenhöhe. Muss dafür an anderer Stelle der Rotstift angesetzt werden?

Dafür haben wir schon eine Vorsorge im Haushaltsentwurf getroffen, die das Meiste abdeckt.

Das Umweltbundesamt beziffert die Summe der klimaschädlichen Subventionen auf 65 Milliarden Euro. Im Koalitionsvertrag haben Sie vereinbart, Sie zu streichen. Warum machen Sie das nicht?

Die Angaben des Umweltbundesamtes mache ich mir ausdrücklich nicht zu eigen. Darin sind etwa auch die Pendlerpauschalen für die Bürgerinnen und Bürger enthalten, die ich nicht für eine umweltschädliche Subvention halte. Sie wird auch jenen gewährt, die sich zu Fuß oder mit dem Rad auf den Weg zur Arbeit machen. Wenn man das streicht, belastet man schon wieder die arbeitende Mitte dieses Landes. Wir werden umweltschädliche Subventionen an den Stellen streichen, an denen dies nicht zu sozialen Verwerfungen in unserer Gesellschaft führt oder ökonomischen Schaden anrichtet.

Welche sind das?

Zum Beispiel hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, den befristet reduzierten Mehrwertsteuersatz auf Gas schon zum Jahresende auslaufen zu lassen, da sich die Preise stabilisiert haben. Für den Notfall sollen die staatlichen Preisbremsen bestehen bleiben.

Das Heizungsgesetz soll nach langer Diskussion nun nächsten Freitag im Bundestag verabschiedet werden. Wird es dazu kommen, oder gibt es Ihrerseits noch Bedenken?

Das Heizungsgesetz ist jetzt praxistauglich. Wir haben es grundlegend verändert, indem es mit der kommunalen Wärmeplanung verzahnt wird. Man kann die Menschen nicht zu etwas verpflichten, bevor nicht der Staat alle seine Aufgaben erledigt hat. Es ist außerdem technologieoffen, denn nicht jedes Gebäude ist für eine Wärmepumpe geeignet.

Ist es jetzt ein gutes Gesetz, hinter dem Sie auch persönlich stehen können?

Ja. Es ist kein Gesetz mehr, vor dem Menschen Angst haben müssten, weil der Staat in ihren Heizungskeller steigt.

Die FDP hat in dieser Koalition vieles mitgetragen, was ihr im Grundsatz widerstrebt. Wie oft haben Sie schon gedacht, dass es ein Fehler war, dieser Ampel-Koalition beizutreten?

Nein, das teile ich nicht. Wir machen Kompromisse, aber ich sehe eher, was wir erreichen. Es begann schon mit anderer Corona-Politik, die mehr Freiheit gebracht hat. Und nehmen Sie beispielsweise allein diese Woche Meseberg. Erstens: Steuergesetz mit 32 Milliarden Euro Entlastung in den kommenden Jahren, zweitens: Bürokratieabbaugesetz, drittens: zwei weitere Staaten sind sichere Herkunftsländer, in die irreguläre Migranten schneller abgeschoben werden können. Die FDP kann viel mehr von ihrem Programm umsetzen, als es ein Wahlergebnis von 11,5 Prozent hätte erwarten lassen.