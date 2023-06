Schon seit 2019 wird die Grünen-Geschäftsstelle in Berlin Mitte umgebaut, auf dem Foto ist der damalige Geschäftsführer und heutige Staatssekretär Michael Kellner zu sehen. Die Wärmepumpe ist noch immer nicht am Netz. Foto: Tobias Schmidt up-down up-down Nichts als Ärger mit dem Heizungstausch! Wie die Grünen am Einbau ihrer Wärmepumpe verzweifeln Eine Kolumne von Tobias Schmidt | 10.06.2023, 12:00 Uhr

Robert Habeck will dem ganzen Land Wärmepumpen aufzwingen, um das Klima zu schonen. In was für Schwierigkeiten man dadurch geraten kann, wissen die Grünen ganz genau. In ihrer Geschäftsstelle in Berlin-Mitte mündete der Wärmepumpen-Einbau im Chaos.