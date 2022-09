Bundesverfassungsgericht Foto: Uli Deck/dpa up-down up-down Justiz Herzkranker klagt für Behandlung ohne Abschiebungsrisiko Von dpa | 15.09.2022, 08:37 Uhr

Hunderttausende Menschen leben ohne Erlaubnis in Deutschland. Ein Arztbesuch ist für sie mit vielen Hindernissen verbunden. Jetzt will eine Initiative die Praxis in Karlsruhe kippen.