Innenministerin Nancy Faeser ist am Freitag offiziell zur SPD-Spitzenkandidatin für den hessischen Landtagswahlkampf gewählt worden. Foto: dpa/Hannes P Albert up-down up-down Landtagswahlen in Hessen Jetzt ist es offiziell: Hessische SPD nominiert Nancy Faeser zur Spitzenkandidatin Von dpa | 03.02.2023, 19:03 Uhr

Bereits am Vortag verkündete Bundesinnenministerin Nancy Faeser ihr Bestreben, hessische Ministerpräsidentin zu werden. Am Freitag wurde sie offiziell zur SPD-Spitzenkandidatin nominiert. Damit treten zur Landtagswahl die drei prominentesten Politiker Hessens gegeneinander an.