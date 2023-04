Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will 100 Millionen Euro in die Forschung zur Long-Covid-Versorgung zu investieren. Foto: dpa/Hannes P Albert up-down up-down Situation sei „dramatisch“ Hilfe für Betroffene: Lauterbach für bessere Long-Covid-Versorgung Von dpa | 18.04.2023, 21:31 Uhr

Für Long-Covid-Betroffene soll es laut Gesundheitsminister Lauterbach bessere Versorgungsangebote geben. Der Politiker hielt an der Absicht fest, 100 Millionen Euro in die Forschung und in spezialisierte Studien investieren zu wollen.