Kriege & Konflikte Höchste Zahl an Toten durch Konflikte seit Genozid in Ruanda Von dpa | 28.06.2023, 07:05 Uhr

Die Zahl der Todesopfer weltweit durch Konflikte ist so hoch wie seit knapp 30 Jahren nicht mehr. Das liegt vor allem an einem Krieg, der in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle spielt.