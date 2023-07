Bundeswehr-Einsatz in Mali Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Minusma-Mission Högl: Bundeswehr auf Mali-Abzug bis Jahresende eingestellt Von dpa | 01.07.2023, 04:58 Uhr

Weil die Junta in Mali die UN-Blauhelme aus dem Land haben will, beschließt der Sicherheitsrat den Abzug bis zum Jahresende. Das hat auch Folgen für die am Einsatz beteiligte Bundeswehr.