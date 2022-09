Gedenkstätte Bergen-Belsen Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Deutschland-Besuch „Hölle auf Erden“ - Herzog fordert Erinnerung an Shoah Von dpa | 06.09.2022, 18:30 Uhr

An einem Ort, an dem sein Vater das Grauen des Holocausts selbst sah, ruft Israels Präsident dazu auf, die Erinnerung an die NS-Verbrechen wachzuhalten. Steinmeier warnt, der Antisemitismus sei nicht Vergangenheit.