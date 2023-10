Vor den Wahlen in Bayern und Hessen Teflon-Hubsi: Wie Hubert Aiwanger die Flugblatt-Affäre überstand (und nun auftrumpft) und | 05.10.2023, 06:06 Uhr Von Dirk Fisser Burkhard Ewert | 05.10.2023, 06:06 Uhr Weder Flugblatt-Affäre noch Hitler-Gruß-Vorwürfe konnten ihm bislang etwas anhaben: Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler. Foto: dpa up-down up-down

Am Sonntag wird in Bayern gewählt. Und nach den letzten Umfragen sieht Vieles danach aus, als wenn die Freien Wähler um Parteichef Hubert Aiwanger wieder Teil einer Regierung werden könnten. Die sogenannte Flugblatt-Affäre hat der Partei offenkundig nicht geschadet. Mehr noch: Wird Aiwanger am Ende nicht nur in Bayern, sondern auch in Hessen triumphieren?