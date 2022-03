Warnstreik FOTO: Friso Gentsch Tarifkonflikt Hunderte Ärzte aus Kliniken beteiligen sich an Warnstreik Von dpa | 31.03.2022, 13:34 Uhr | Update vor 16 Min.

Mehrere Hundert Ärztinnen und Ärzte von kommunalen Kliniken in Schleswig-Holstein haben sich nach Angaben des Marburger Bundes am Donnerstag an einem Warnstreik beteiligt. Viele seien zur zentralen Kundgebung nach Frankfurt am Main gefahren, sagte eine Sprecherin. Vor dem Haupteingang des Friedrich-Ebert-Krankenhauses in Neumünster seien am Vormittag rund 70 Mediziner zu einer Kundgebung zusammengekommen. Die Versorgung der Patienten sei auch während des Warnstreiks gewährleistet, betonte die Ärztegewerkschaft.