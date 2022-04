Anjes Tjarks FOTO: Jonas Walzberg Verkehr HVV richtet sich auf Start des 9-Euro-Tickets zum ein Von dpa | 08.04.2022, 07:04 Uhr | Update vor 19 Min.

Beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV) richtet man sich auf den Start des vergünstigten 9-Euro-Monatstickets zum 1. Juni ein. Derzeit arbeite eine Taskforce mit Hochdruck an der Umsetzung des vom Bund im Rahmen des Entlastungspakets beschlossenen Angebots für drei Monate, sagten Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und die neue HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt am Donnerstag im Verkehrsausschuss der Bürgerschaft. Die Tickets sollen demnach sowohl online als auch in den Servicestellen des HVV erhältlich sein. Ob man sie auch an den Automaten oder beim Busfahrer wird kaufen können, werde noch geklärt.