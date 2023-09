Aufgrund der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in München, die vom 5. September bis zum 10. September andauert, kommt es seit dem 24. August in München zu Protestaktionen der Letzten Generation. Bislang wurden laut der Polizei vor Ort mehr als 60 unangemeldete Blockadeaktionen durchgeführt.

Wütender Autofahrer ohrfeigt Klimaaktivist

Am 4. September kam es bei einer blockierten Straße in der Innenstadt von München zwischen einem Autofahrer und einem Klimaaktivisten zu einem Vorfall. Der Mann stieg aus seinem Auto aus und ohrfeigte den Aktivisten. Die Münchner Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Medien hatten zuvor darüber berichtet. Die Attacke ist auf einem Video zu sehen. „Wir haben das Video erhalten und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Identität des Verdächtigen sei aber noch nicht bekannt.

Aktivisten der Gruppe Letzte Generation hatten am Montag in München eine Kreuzung nahe dem Ende der Autobahn 94 blockiert und den Verkehr stadteinwärts behindert. Die Video-Aufnahmen zeigen, wie der Mann erst mit den Klimaaktivisten diskutiert. Dann schlägt er einen am Boden sitzenden Demonstranten ins Gesicht und geht weg.