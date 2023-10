1200 Flüchtlinge in 48 Stunden Immer mehr Flüchtlingsboote: Kanaren dürfen nicht zum „Lampedusa im Atlantik“ werden Von Ralph Schulze | 07.10.2023, 09:00 Uhr Flüchtlinge aus Westafrika kommen auf der Insel El Hierro an. Seit Wochen erreichen immer mehr Boote die spanische Insel. Foto: imago images/ABACAPRESS up-down up-down

Auf den kanarischen Inseln kommen immer mehr Flüchtlingsboote an. Die Inselbewohner helfen so weit sie können, kommen jedoch an ihre Grenzen. Die spanische Seenotrettung rechnet allerdings damit, dass die Migration im Herbst nicht nachlassen wird.