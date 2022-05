PRODUKTION - Testflüssigkeit wird auf einen Antigen-Schnelltest gegeben. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Corona-Fallzahlen Immer weniger Neuinfektionen auch in Niedersachsen Von dpa | 20.05.2022, 11:21 Uhr

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt auch in Niedersachsen immer weiter - gleichzeitig bleibt der Wert im Vergleich der Bundesländer hoch. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 506,7 - nach 539,4 am Vortag. Damit wird angegeben, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche im Land registriert wurden. Als einziges Bundesland wies Schleswig-Holstein mit 545,2 einen höheren Wert aus.