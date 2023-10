Anti-Israel-Demo an der Sonnenallee Antisemitismus in Neukölln: „In ganz Berlin kein Ort für Juden sicher“ Von Daniel Benedict | 08.10.2023, 18:44 Uhr Vor einem Schnellrestaurant an der Sonnenallee geraten pro-palästinensische Demonstranten und die Polizei aneinander. Die Servicekraft im Restaurant erinnert sich an nichts Bemerkenswertes. Foto: dpa/Paul Zinken up-down up-down

Samstag in Berlin-Neukölln: Pro-palästinensische Demonstranten rufen Hassbotschaften und „feiern“ den Hamas-Terror mit Gratis-Süßigkeiten. Ein Polizeiauto wird mit Steinen attackiert - alles an der Sonnenallee. Was ist an dieser Straße los? Wir haben sie abgefahren.