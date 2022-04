Ukrainische Pässe FOTO: Matthias Bein Schutzsuchende In vier Kommunen werden Flüchtlinge nicht mehr verteilt Von dpa | 08.04.2022, 17:39 Uhr | Update vor 24 Min.

In vier niedersächsischen Kommunen werden derzeit keine neu angekommenen Ukraine-Flüchtlinge mehr verteilt. Dabei handelt es sich um die Städte Hannover, Braunschweig und Göttingen sowie den nahe Hamburg gelegenen Landkreis Harburg, wie die Leiterin der Migrationsabteilung im Innenministerium, Susanne Graf, am Freitag in Hannover mitteilte.