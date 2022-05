PRODUKTION - Testflüssigkeit wird auf einen Antigen-Schnelltest gegeben. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Corona-Fallzahlen Infektionsdynamik in Niedersachsen schwächt sich weiter ab Von dpa | 18.05.2022, 10:00 Uhr

Die Corona-Lage entspannt sich in Niedersachsen schrittweise etwas, verglichen mit manchen anderen Bundesländern gibt es aber nach wie vor relativ viele Infektionen. Am Mittwochmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 555,3 - nach 609,4 am Vortag und 708,1 vor einer Woche. Der Wert gibt an, wie viele zusätzliche Ansteckungen pro 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen innerhalb einer Woche im Land registriert wurden. Über der Schwelle von 500 lagen zuletzt auch Hessen, Bremen und Schleswig-Holstein.