Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen bleibt auf hohem Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 1339,4 nach 1336,5 am Vortag. Dies ist nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) der höchste Wert im Vergleich der Bundesländer. Die Zahl gibt an, wie viele Neuinfektionen es pro 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche gab. Innerhalb eines Tages wurden landesweit 21.015 Neuinfektionen und 55 weitere Todesfälle registriert.