Sorgen um Reallohn

Schnitzer mahnte Augenmaß bei den Verhandlungen an. „Viele Menschen machen sich große Sorgen um ihren Reallohn. Aber eine Erhöhung des allgemeinen Lohnniveaus wäre jetzt gefährlich. In Unternehmen, die auch in Krisenzeiten hohe Gewinne machen, kann man den Arbeitnehmern allerdings eine Lohnerhöhung nicht mit Verweis auf steigende Kosten verwehren“, sagte Schnitzer, die Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung für die wirtschaftliche Entwicklung ist.