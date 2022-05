ARCHIV - Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) spricht während der Landtagssitzung. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken G7-Treffen Innenministerin würdigt Arbeit der Polizei Von dpa | 14.05.2022, 05:57 Uhr

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat die Arbeit der Polizei beim Treffen der G7-Außenminister an der Ostseeküste gewürdigt. „Ich habe mich heute noch einmal überzeugt, dass so gut wie nichts dem Zufall überlassen wurde“, teilte sie nach einem Besuch bei den Einsatzkräften am Freitag in Wangels mit. Kräftemäßig sei der Einsatz zwar nicht der größte in der Geschichte des Landes, aber es sei sicher einer der anspruchsvollsten.