Der Berliner Verfassungsgerichtshof hatte die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten vom 26. September 2021 für ungültig erklärt. Symbolfoto: dpa/Bernd Weißbrod Zweiter Anlauf Internationale Wahlbeobachter kommen zur Berliner Wiederholungswahl Von dpa | 07.02.2023, 12:31 Uhr

Am Sonntag findet in Berlin die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten statt – und dieses Mal soll es keine Pannen geben. Dazu reisen auch internationale Wahlbeobachter an.