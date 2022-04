Corona-Schnelltest FOTO: Robert Michael Pandemie Inzidenz in Niedersachsen sinkt leicht Von dpa | 16.04.2022, 11:16 Uhr | Update vor 40 Min.

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist leicht gesunken. Sie fiel auf 1108,2 nach 1339,7 am Donnerstag, wie das Robert-Koch-Institut am Samstag meldete. Im Vergleich der Bundesländer hat Niedersachsen damit hinter dem Saarland weiter den zweithöchsten Wert. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sich binnen einer Woche neu mit dem Coronavirus angesteckt haben. Landesweit wurden keine neuen Corona-Infektionen registriert, da spielt der Feiertag Karfreitag eine Rolle.