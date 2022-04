FFP2-Maske FOTO: Frank Rumpenhorst Pandemie Inzidenz in NRW erstmals seit Wochen unter 1000er-Schwelle Von dpa | 10.04.2022, 11:22 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen liegt zum ersten Mal seit gut fünf Wochen wieder unter der 1000er-Schwelle. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 988,3 an (Samstag: 1006,1).