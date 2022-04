ARCHIV - Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild FOTO: Oliver Berg Corona-Fallzahlen Inzidenz in NRW steigt erneut leicht Von dpa | 22.04.2022, 14:39 Uhr

In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz erneut leicht wieder gestiegen. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag wurden in NRW binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 707 Infektionen registriert, am Vortag war es eine Inzidenz von 701,9. Bundesweit fiel der Wert mit 733,4 etwas höher aus.