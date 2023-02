In Syrien gab es einen Terroranschlag von IS-Extremisten. Foto: dpa/Amaq News Agency/AP up-down up-down Angriff in Al-Suchna Terroranschlag: IS-Extremisten töten mindestens 68 Menschen in Syrien Von dpa | 18.02.2023, 08:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Terrorgruppe Islamischer Staat ist zwar in Syrien militärisch besiegt, allerdings gibt es weiterhin aktive Zellen, die Anschläge verüben. So auch am Freitag im Osten des Bürgerkriegslandes.